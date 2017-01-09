Ставрополь, 9 января, 2017, 10:51 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В Ставропольском крае женщина получила ожоги при взрыве газа в жилом доме. Там были нарушены правила эксплуатации газопровода, что привело к ЧП.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, несчастье случилось во время праздников, 7 января, вечером. Примерно в 20:36 на кухне частного дома села Новозаведенное произошла вспышка бытового газа.

Взрывной волной выбило окна на кухне. К счастью пожара после этого удалось избежать.

Пострадала женщина, находившаяся на кухне. Она получила ожоги тела третьей степени. Ее увезли в больницу Георгиевского района.

МЧС называет предварительную причину случившегося. Взрыв произошел из-за нарушения правил эксплуатации газопровода низко давления.

Отметим, что сегодня МЧС сообщает о взрыве бытового газа и в поселке Есаульский Челябинской области. Там взрывом из-за утечки газа из баллона разнесло весь частный дом. Пострадала женщина и двое ее детей двух и восьми лет.

А в Казахстане взрыв бытового газа предварительно стал причиной обрушения жилого дома в городе Шымкенте. Один человек погиб, еще четверо получили травмы.