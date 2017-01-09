Псков, 9 января, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Администрация Псковской области, Псковский областной совет профессиональных союзов и региональный Союз промышленников и предпринимателей заключили соглашение о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) на 2017 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, документ был подписан в канун Нового года.

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В соответствии с ним, в 2017 году минимальная зарплата для бюджетных государственных и муниципальных организаций должна быть установлена на уровне минимального размера оплаты труда на территории РФ (с 1 июля 2016 года — 7500 рублей), а для внебюджетного сектора экономики — на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения Псковской области в размере 11 450 рублей.

По мнению разработчиков соглашения, оно позволит повысить доходы граждан и вывести часть бизнеса из тени, бороться с «серыми» зарплатами.

В пресс-службе псковского уполномоченного по правам предпринимателей Андрея Мурылева пояснили, что первоначально представители бизнес-сообщества были категорически не согласны с условиями соглашения, предполагавшего установить МРОТ в 11 450 рублей для всех внебюджетных организаций, но подписанный 29 декабря документ — компромиссный вариант.

«Во-первых, данное соглашение коснётся не всех предпринимателей — для социально-ориентированных некоммерческих организаций, а также для субъектов малого предпринимательства МРОТ остается на прежнем уровне, установленном федеральным законом», — подчеркнули в пресс-службе бизнес-омбудсмена. Также МРОТ останется на прежнем уровне для вспомогательного персонала.

Лидер псковских профсоюзов Ульяна Михайлова подчеркнула, что действие соглашения распространяется на широкий круг работников: это охранники, швеи, водители, официанты, которые в тех или иных хозяйствующих субъектах отнесены к основному персоналу, а также электромонтеры, газосварщики, администраторы, ряд молодых специалистов, работники торговых сетей. «Пока это соглашение не коснётся социально ориентированных общественных организаций и малого бизнеса, то есть тех предприятий, которые имеют годовой оборот до 100 тысяч рублей и где численность сотрудников составляет до 50 человек», — пояснила Ульяна Михайлова.

Она подчеркнула, что к подписанию этого документа в регионе шли с 2011 года.