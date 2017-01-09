Сеул, 9 января, 2017, 10:41 — ИА Регнум. ‍Власти США намерены в течение месяца разместить 24 ударных вертолёта AH-64 Apache на территории Южной Кореи. Меры принимаются для противодействия возможной агрессии со стороны Северной Кореи. Такую информацию предоставили представители военного командования США, сообщает Рёнхап.

Naszemiasto.pl Вертолёт AH-64 Apache

Уточняется, что несколько вертолётов временно разместят на авиационной базе Сувон. Затем они будут переведены на базу Camp Humphreys (в районе города Пхёнтхэк). Сейчас здесь ведётся соответствующая подготовка.

Американские представители подчеркнули, что вертолёты такого класса необходимы в условиях «угрозы агрессии со стороны Северной Кореи». Напомним, вертолёты AH-64 Apache — основные ударные вертолёты американских вооружённых сил. Предназначены для поражения бронетехники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Пентагона Эштон Картер заявил, что Вашингтон намерен сбивать ракеты, запущенные с территории Северной Кореи, в случае, если ракета будет представлять опасность для США или их союзников. «Мы готовы защитить Корейский полуостров», — заявил он.