Посёлок городского типа Междуреченский, Югра, 9 января, 2017, 11:01 — ИА Регнум. В Югре заключены под стражу четверо молодых людей, напавших на полицейских 1 января в поселке Междуреченский Кондинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Николай Ярошенко. Заключенный (фрагмент). 1878

Массовая драка в югорском поселке в новогоднюю ночь закончилась госпитализацией двух сотрудников полиции. В ходе следствия установлено, что утром 1 января 2017 года сотрудники ДПС, находясь на маршруте патрулирования, заметили потасовку между двумя компаниями молодых людей возле одного из домов по улице Сибирской поселка Междуреченский Кондинского района. С целью пресечения конфликта госавтоинспекторы вызвали на место происшествия наряд патрульно-постовой службы полиции. Прибывшим полицейским было оказано групповое сопротивление. На законные требования представителей власти о прекращении противоправных действий молодежь не реагировала, вела себя агрессивно.

Полицейские произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух и один выстрел в сторону ног молодого человека, который оказывал наиболее активное сопротивление. В настоящее время двое сотрудников полиции находятся в больнице. Как сообщает пресс-служба регионального СКР, один их них попал в больницу с перелом обеих ног, второй — с тяжелой травмой головы, повлекшей контузию глаз. Также госпитализирован один из нападавших, получивший огнестрельное ранение ноги.

На данный момент четверо подозреваемых в возрасте от 18 до 22 лет заключены под стражу. Им предъявлены обвинения по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей власти»). Санкция данной статьи УК РФ подразумевает до 10 лет лишения свободы. Все заключенные под стражу являются жителями Кондинского района, не имеющими постоянного источника дохода.