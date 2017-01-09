Владикавказ, 9 января, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Учащиеся школ и воспитанники детских садов в Северной Осетии продолжат отдыхать и после 9 января. Во всех образовательных учреждениях региона продлен карантин по гриппу и ОРВИ. Причиной стало превышение эпидпорога по этим видам сезонных заболеваний, сообщили в администрации Владикавказа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Высокая температура

Напомним, детские сады и школы в столице Северной Осетии были закрыты с 16 декабря прошлого года в связи с высоким процентом заболеваемости ОРВИ и гриппом. По словам начальника отдела эпиднадзора Роспотребнадзора Нелли Отараевой, превышение эпидпорога наблюдается во всех возрастных группах, пишет «15-й Регион». В группе детей до двух лет порог превышен на 21,5%, от трех до шести лет — на 29%, от 15 лет и старше — на 114,3%.

В период с 1 по 8 января в медицинские организации региона обратились 3169 человек, 60% из которых дети до 14 лет.

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Школьные каникулы в Северной Осетии начались раньше времени

Как сообщало ИА REGNUM, серьезная ситуация с заболеваемостью гриппом заставила власти Волгограда продлить новогодние каникулы до 15 января. Занятия отменены во всех школах для учащихся 1 — 11 классов и учреждениях дополнительного образования города.