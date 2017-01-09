Ростов-на-Дону, 9 января, 2017, 10:32 — ИА Регнум.



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Житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян обратился посредством популярного интернет-ресурса к генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту с просьбой. В петиции говорится об улучшении новогоднего шоу в 2018 году. Для этого не лишним было бы провести опрос телезрителей. Поддержали инициативу горожанина более 47 тыс. человек, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

«Вам нужно провести срочную работу над ошибками, а их, на мой взгляд, за последнее время набралось немало. То, что происходило в новогоднем эфире, это уже просто за гранью! Он, на мой взгляд, стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых лет. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны». У вас много интересных проектов, но новогоднее телевидение нужно менять», — считает автор петиции.

Отметим, обращение подписали жители не только города-миллионника и Ростовской области, но и других российских регионов. «Первый канал» действительно сдает позиции по креативности уже лет пять. Ищите новые лица, больше программ неповторимых и интересных», — дал совет Александр Барбачаков из Кемерово.

Еще один ростовчанин Алексей Перегудов считает, что новогоднее шоу «невозможно смотреть и десять минут».