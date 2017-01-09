Омск, 9 января, 2017, 10:30 — ИА Регнум. За праздничные дни с улиц Омска вывезли около 60 тысяч кубометров снега. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 9 января, в мэрии. Всего с начала зимнего периода с объектов улично-дорожной сети города вывезли порядка 250 тысяч кубических метров снега. За истекший период использовано почти 43 тысячи тонн песко-соляной смеси.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегоуборочная машина

Эту работу выполняют специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства. По данным департамента городского хозяйства администрации Омска, предприятие продолжает функционировать в круглосуточном режиме. При этом основной объем мероприятий по зимнему содержанию территории города выполняется по ночам.

Напомним, борьбу со снегом Омск начал уже в октябре, когда в городе выпало рекордное количество осадков. В мэрии тогда подчеркнули, что городские дорожные службы к работе в зимних условиях «практически готовы».

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Однако, несмотря на регулярные отчеты городских властей, губернатор области Виктор Назаров заявил, что недоволен организацией работ по уборке снега в городе. «Кто вам докладывает такие цифры? Если бы такими объемами вывозили, дороги были бы чистыми, а они убираются несвоевременно и некачественно», — сказал губернатор мэру Вячеславу Двораковскому, который утверждал, что нынешнее состояние улиц «несравнимо лучше, чем в предыдущие годы».

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После губернаторского нагоняя «необходимые работы были выполнены во всех административных округах города», отметили в областном правительстве.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в текущем году в регионе фиксируются не только аномальные холода, но и сильные снегопады. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, декабрь 2016 года в Омской области по температуре воздуха был ниже нормы на 1−7 градусов.

10 января в Омской области прогнозируется местами небольшой снег, 11 января — снег, слабая метель, 12 января — снег, метель.