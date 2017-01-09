Калуга, 9 января, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Два детских технопарка будут созданы в ближайшее время в Калуге и Обнинске. Об этом, как сообщает 9 января корреспондент ИА REGNUM , было заявлено на заседании регионального правительства.

Kaluganews.com На фестивале робототехники

По словам заместителя губернатора Калужской области Алексея Никитенко, в Обнинске уже приступили к реализации проекта «Центр юного инженера». Занятия проводятся на базе обнинского инновационного предприятия «Медбиофарм».

Совместно с ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» в регионе прорабатывается вопрос об открытии «Школы современного программиста».

Особое внимание в уделяется развитию в молодежной среде направления «Образовательная робототехника». Так, в 2016 году на эти цели было закуплено 47 учебных комплектов для общеобразовательных учреждений области.

В регионе проводятся конкурсы научно-исследовательских работ школьников. Уже этой зимой состоятся два этапа в формате «Школы для одаренных детей», а победители в конкурсе будут рекомендованы для участия в проектной смене детского образовательного Центра «Сириус» в городе Сочи по направлению «Наука» в июле 2017 года.

Напомним, что за последние десять лет в экономику Калужской области привлечено более 450 млрд рублей инвестиций, образовано 12 индустриальных парков и Особая экономическая зона «Калуга». В регионе открыто 86 крупных промышленных предприятий, создано более 25 тысяч рабочих мест. За это время только от деятельности резидентов индустриальных парков федеральный бюджет получил 368 млрд рублей. По итогам 2016 года в области сформирован инвестиционный портфель из 171 контракта на общую сумму почти в 500 млрд рублей. В 2016 году в регионе было открыто 11 новых предприятий, а в 2017 планируется открыть еще 9 предприятий.