Пекин, 9 января, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Крупнейшая в мире сеть фастфудов McDonald'sпродаст контрольный пакет акций в ресторанах быстрого питания в Китае за $2,08 млрд, сообщает Reuters.

Ontomax.com McDonald's в Китае

По данным компании, 52% акций приобретет компания Citic, 28% купит Carlyle Group, у McDonald`sостанется 20% акций. Общая стоимость сделки составит около $2 млрд, включая долг McDonald's.

По данным источников Bloomberg, условия сделки еще могут измениться. Ранее McDonald’s собирался полностью продать бизнес в Китае и Гонконге.

McDonald's — крупнейшая в мире сеть фастфуда, в нее входят более 36 тыс. ресторанов, они расположены по всему миру. Ежегодно рестораны быстрого питания посещают более 69 млн посетителей.