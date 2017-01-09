Пекин, 9 января, 2017, 09:46 — ИА Регнум. В Китае анонсирован первый смартфон на базе операционной системы Android, разработанный под возрожденным брендом Nokia. Соответствующее сообщение публикует на своем сайте компания HMD Global, выкупившая у Microsoft права на финский бренд.

Internationalnewslive.com Смартфон Nokia на базе операционной системы Android

Продажи устройства, получившего название Nokia 6, начнутся, как ожидается, в первом квартале 2017 года. Стоимость смартфона составит $246, его продажи будут осуществляться только в Китае с помощью торговой площадки JD.com.

Устройство оснастят 5,5-дюймовым дисплеем Gorilla Glass и 16-мегапиксельной камерой, будет предусмотрено 4 Гб оперативной памяти и 16 ГБ основной. В качестве операционной системы выбрана Android 7.0 Nougat. Как отмечают в компании, смартфон станет первым, представленным под брендом Nokia в текущем году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году мобильный бизнес Nokia был приобретен корпорацией Microsoft. По условиям сделки, Nokia не могла выпускать смартфоны под собственным брендом до конца 2016 года.