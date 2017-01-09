Вашингтон, 9 января, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Глава Пентагона Эштон Картер заявил в интервью телекомпании NBC, что Вашингтон намерен сбивать ракеты, запущенные с территории КНДР. Сделано это будет в случае, если ракета будет представлять опасность для США или их союзников.

Onedio.com Эштон Картер

Картер назвал «серьезной угрозой» программы Пхеньяна по созданию ядерного оружия и баллистических ракет. Он подчеркнул, что сбивались бы ракеты только в случае угрозы — если бы они «направлялись к нашей территории или территории наших союзников».

«Мы готовы защитить Корейский полуостров», — сказал Картер. Он также отметил развитие системы ПРО и присутствие американского военного контингента в Азии. Картер выразил уверенность в том, что США идут впереди КНДР на полуострове.

Ранее бывший северокорейский дипломат подтвердил намерения КНДР завершить разработку способной достичь США межконтинентальной баллистической ракеты к концу 2017 — началу 2018 года. Информацию, озвученную лидером КНДР Ким Чен Ыном во время новогоднего обращения к нации, подтвердил бывший министр страны Тхэ Ен Хо, бежавший на территорию Южной Кореи.

По словам Тхэ, «Северная Корея поставила перед собой цель разработки миниатюрного ядерного оружия», способного при малой массе преодолевать расстояние более 13 тысяч километров, что вполне достаточно для того, чтобы атаковать побережье США.

Кроме того, Тхе подтвердил информацию, согласно которой КНДР готова заморозить свою ядерную программу в том случае, если Сеул и Вашингтон прекратят демонстрацию своих агрессивных намерений, устраивая периодические совместные военные учения.