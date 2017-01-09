Пермь, 9 января, 2017, 09:33 — ИА Регнум. В Пермь в середине января приедут скульпторы из 14 стран мира. С 15 по 21 января на городской эспланаде пройдет V открытый конкурс России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Перми.

Дарья Антонова ИА REGNUM Изготовление ледовой скульптуры

Центр Прикамья вновь станет столицей зимней скульптуры и примет 40 лучших мастеров со всего мира в рамках Кубка России. Отметим, что в сравнении с предыдущим Кубком (9 стран) география проекта ощутимо расширена.

Проект представит две конкурсные номинации «Снежная скульптура» и «Ледовая скульптура». Будут созданы 20 работ. Общая тема, которая объединит всех участников этого года — «Космос». Напомним, что темой для творческих работ скульпторов в 2016 году стала «Малая Родина».В течение пяти дней конкурсанты превратят огромные кубы снега и льда в скульптурные композиции. Для всех участников на рабочей площадке устанавливается фиксированный рабочий день с 09:00 до 19:00. Работа над созданием скульптур до и после установленного времени запрещается регламентом. Такое состязание в мастерстве в режиме нон-стоп — своеобразный марафон, требующий от участников не только максимум умений и физических возможностей, но и диктующий необходимость работать со сложным материалом в любых погодных условиях.

За главный приз поборются скульпторы из России, Германии, Франции, Словении, Китая, Италии, Мексики, Таиланда, Турции, Норвегии, Латвии, Малайзии, Канады и Белоруссии. Многие команды являются интернациональными, в них специально для конкурса объединяются участники из разных стран.

Организаторы отмечают, что для скульпторов «Зимний вернисаж» — возможность не только отточить свое мастерство на сложном материале, но и обменяться опытом и технологиями с другими участниками. Такая лаборатория под открытым небом — уникальный опыт для скульпторов, ведь в профессиональных учебных заведениях их не учат работать по снегу и льду.

Напомним, открытый конкурс «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» — авторский проект Некоммерческого фонда скульпторов России «Единение», проходит один раз в два года, начиная с 2007 года. На сегодняшний день Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» является самым статусным международным конкурсом в области искусства снежной и ледовой скульптуры в России и единственным в стране, проводимым при официальной поддержке министерства культуры РФ.