Москва, 9 января, 2017, 09:31 — ИА Регнум. В 2017 году в авиационные части дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России поступят пять модернизированных авиационных комплексов стратегического назначения, сообщили в Минобороны РФ.

Tupolev.ru Ракетоносец Ту-95МС

В 2016 году в соединения дальней авиации поступили два модернизированных ракетоносца Ту-160 и 2 ракетоносца Ту-95МС.

Также план по налету и боевому применению был выполнен на 100%. Экипажи дальней авиации налетали более 20 тыс. часов. Средний налет на экипажи составил более 110 часов, при этом налет на молодых летчиков — более 160 часов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время происходит перевооружение Вооруженных сил РФ новейшей техникой. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в 2016 году доля новейшего вооружения и военной техники составила более 50%, а к 2020 году составит от 70% до 100%.