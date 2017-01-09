Краснодар, 9 января, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Первый матч после новогодних праздников оказался удачным для волейболистов клуба «Зенит-Казань». А вот краснодарскому «Димано» домашняя встреча 14-го тура мужского чемпионата России по волейболу стоила поражения. Причем соперникам краснодарские спортсмены уступили сразу в трех сетах — 20:25, 23:25, 15:25. Общий счет игры, которая прошла 8 января, 0:3, предает корреспондент ИА REGNUM.

Dinamokrasnodar.ru Волейбол

В первой партии счет открыл игрок «Динамо» Иван Комаров. Однако «Зенит» тут же набрал два очка подряд — 1:2. Ошибка на подаче Ивана Комарова приносит «Зениту» победу в партии — 20:25.

В третьем сете счёт вновь открывают волейболисты «Динамо». Мяч забивает Леонид Кузнецов. Соперники ведут игру на «больше-меньше» — 2:2; 3:3; 5:5; 6:6. Антон Дубровин подаёт в сетку — 7:8. «Зенит» удерживает минимальное преимущество во второй трети сета — 9:10; 10:11; 11:12. Победную точку в матче — 15:25 — поставил Евгений Сивожелез.

Главный тренер «Динамо» (Краснодар) Андрей Воронков на послематчевой пресс-конференции отметил, что для команды очень неплохой была вторая партия, «когда мы просто обязаны были закрепить результат».

«Но для этого нам нужно было чуть больше рисковать. А свалить игру на одного человека — на диагонального — это и просто, и неэффективно, что мы и увидели. В этом плане надо работать нам больше, — добавил рулевой команды. — Всё остальное — не справились с приёмом. Но это больше касается концовки, когда класс «Зенита» сказался».

В целом тренер остался доволен тем, что показывает команды.

«Держать высокий уровень против «Зенита» — не так просто. Поэтому всё, что могли и сколько могли выдерживать этот накал и уровень, мы показали. На данный момент — вот так», — заключил Воронков.

«Игра была хорошей, то, что нужно как раз после новогодних праздников — войти в тонус, вернуться в спортивный режим. По уровню наша игра была далека от идеальной. А Краснодар играл сегодня неплохо, рисковали. Ну, а что против «Зенита» ещё можно сделать? Непростой и немного нервный для нас матч. В то же время хотелось дать всем игрокам поучаствовать в игре. Победили, три очка взяли — о чём ещё можно мечтать?», — прокомментировал матч и.о. главного тренера ВК «Зенит-Казань» (Казань) Алексей Вербов.

Добавим, что на сегодня краснодарцы находятся на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Казанский «Зенит», одержавший 14-ю победу подряд, является лидером чемпионата.