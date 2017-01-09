Канада, 9 января, 2017, 09:19 — ИА Регнум. На севере Канады 8 января произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8 баллов, сообщает Геологическая служба США.

Abandonedminesnc.com Эскимосская деревня Резольют

Подземные толчки были зафиксированы в 23:47 по местному времени (02:47 мск) у берегов канадской территории Нунавут. Очаг землетрясения залегал возле эскимосской деревни Резольют на глубине 18,6 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.