Челябинск, 9 января, 2017, 09:09 — ИА Регнум. 28 декабря 2016 года на открытом президентом РФ Владимиром Путиным заседании Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений» с докладом выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Проблемы экологии, воссоздания и поддержания оптимальных природных условий для развития современного человеческого сообщества сегодня явно выходят на первый план. Чрезвычайно остро встают они в нынешней России, где частные интересы собственников экологически вредных производств фактически не сдерживаются никакими ограничениями. Поэтому заявленная тема заседания, открывающего череду многочисленных мероприятий 2017 года, объявленного президентом РФ Годом экологии, выглядит в высшей степени целесообразной.

Hpsy.ru Доктор философских наук Владимир Александрович Рыбин

Однако обращает на себя внимание одно обстоятельство — проявившееся в выступлениях стремление связать имя русского ученого Владимира Вернадского с концепцией «устойчивого развития». Как выразился Борис Дубровский, «именно наш великий соотечественник академик Вернадский почти столетие назад ввел в научный оборот термин «устойчивое развитие». Однако концепция «устойчивого развития» и идеи русского ученого-космиста Владимира Вернадского противоположны по смыслу и содержанию, заявил в интервью ИА REGNUM доктор философских наук, профессор кафедры философии Челябинского государственного университета Владимир Рыбин.

ИА REGNUM: Владимир Александрович, в преддверии Года экологии на последнем в 2016 году Госсовете РФ авторство концепции устойчивого развития было приписано Владимиру Вернадскому, выдающемуся русском ученому, одному из ярких представителей русского космизма. Насколько это обосновано?

Владимир Иванович Вернадский (1863−1945) — автор концепции «ноосферы» («сферы разума»), которую он связывал с переходом человечества к ответственному и осмысленному управлению своим развитием, прежде всего своих отношений с природой, «биосферой». Концепция же устойчивого развития (которое принято определять как «удовлетворение потребностей нынешнего поколения без ущерба для возможности новых поколений удовлетворять свои будущие потребности») явилась результатом исследовательской деятельности ряда неправительственных организаций (например, таких, как Римский клуб) в области экологии в 70−80-х годах прошлого века и была официально признана международным сообществом на состоявшейся в 1992 году в Рио-де-Жанейро конференции ООН по окружающей среде — ее появление следует рассматривать как осознание того факта, что бесконтрольный технический прогресс наносит невосполнимый вред природе, угрожает биологическому существованию человека и должен быть подвергнут если не остановке, то серьезному регулированию. На этом сходство этих двух концепций заканчивается, а при более углубленном рассмотрении выявляется их полная противоположность, прежде всего в отношении смысла этого регулирования. Поэтому идентифицировать учение Вернадского с теми представлениями, набор которых именуется сегодня концепцией устойчивого развития, по меньшей мере некорректно. Во всяком случае, в научном плане.

ИА REGNUM: В чем суть концепции устойчивого развития, которую в контексте экологических вопросов использовали на Госсовете?

Во-первых, концепция устойчивого развития является приспособительной и пассивной по своему характеру: она исходит из идеи ограниченности природных ресурсов и неизбежного истощения биосферы при дальнейшем развитии человечества. Отсюда проистекают такие призывы к человеческому сообществу, как «остановиться!», «сократиться!», «сжаться!», вернуться к некоему прежнему идеальному взаимоотношению с природой (как будто оно когда-то существовало) и в конечном счете даже не выжить, а просто продлить свое фатальное угасание за счет полного «выедания» природной среды.

Во-вторых, концепция устойчивого развития является сугубо потребительской: даже Космос (освоение которого иногда рассматривается как запасной вариант после того, как использованная Земля придет в полную негодность) выглядит в этой теории лишь как источник ископаемых ресурсов для человека-потребителя, который, вступая в него как собственник и господин, готовится тоже его разрушить.

В-третьих, концепция устойчивого развития лишь по видимости является гуманистической, поскольку выражает заботу не столько о человеке, сколько об экономике, точнее о сохранении ее рыночного характера и потребительской ориентированности. В этом смысле либеральные сторонники мирового рынка и экоглобалисты — одного поля ягоды: первые требуют его дальнейшего ускоренного разрастания, а вторые призывают немного сбавить темпы этого процесса, «притормозить и смягчить». Но и те, и другие осознают безвыходность избранного пути и выражают согласие со своей обреченностью, то есть в конечном счете настроены глубоко пессимистично. В целом это логика затухания и гибели, по сути — идея смерти.

ИА REGNUM: Как специалист, в круг исследований которого входят теории русских космистов, поясните суть учения Вернадского?

У Вернадского подход, полностью противоположный стратегии угасания. Он исходит из того, что установка на покорение природы, на безоглядное потребление биосферы, за счет ресурсов которой все прежние тысячелетия выживало человечество, исчерпала себя. Необходим новый ресурс, и этот ресурс — уже не столько первозданная природа, сколько человеческий разум, его способность открывать и создавать новое. Когда-то, на заре неолита человек смог перейти от охоты и собирательства, то есть от присвоения данных дикой природой благ, к их искусственному производству — к земледелию и скотоводству; теперь надо совершить новый рывок. В статье «Несколько слов о ноосфере», сжато излагающей суть его учения, Вернадский пишет: «Исторический процесс на наших глазах коренным образом меняется. Впервые в истории человечества интересы народных масс — всех и каждого — и свободной мысли личности определяют жизнь человечества, являются мерилом его представлений о справедливости. Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть «ноосфера».

ИА REGNUM: Это совершенно другой смысл, нежели Вернадскому пытаются приписать. Почему же происходит эта подмена понятий?

Вчитаемся в то, что пишет Вернадский. Прежде всего это «интересы народных масс», человеческого большинства, а не узкого круга привилегированной «элиты». Данное большинство образовано множеством «мыслящих личностей», а не толпой жадных обывателей, где каждый знает только свой узкий интерес. Это ориентация на «справедливость» — сбалансированное распределение благ в интересах развития не потребительской, а мыслительной способности людей. Это нацеленность на сохранение живой природы как основы жизни, но не всякой жизни, а «свободно мыслящей», то есть разумной и человечной.

ИА REGNUM: Можете выразить идею Вернадского одной емкой фразой?

Логика Вернадского — это логика восхождения и развития, переходящая в идею бессмертия человечества и человека.

ИА REGNUM: Значит, идеи Вернадского и ныне активно используемая концепция устойчивого развития — теоретические антиподы?

Несомненно. Отсюда по меньшей мере можно сделать вывод, что те, кто готовил материалы для докладчика, ввели его в заблуждение, во всяком случае в той части, которая касается авторства концепции устойчивого развития и ее смысла.

ИА REGNUM: И все же почему отдельные представители российской элиты, используя сомнительную терминологию, говоря об экологических проблемах, обращаются к имени авторитетного ученого мирового уровня?

Вопрос этот не так прост. Видимость близости концепции устойчивого развития к идеям Вернадского обусловлена целым рядом обстоятельств. — Вернадский создавал свою ноосферную теорию в начале прошлого века и еще не мог достаточно полно конкретизировать ее; условия для этого созрели лишь в последние десятилетия XX века, когда научно-технический прогресс и увеличение общего материального потенциала человечества снизили наконец-то прежнюю критическую остроту проблемы чисто физического выживания людей и тем самым открыли им реальную перспективу подлинно человеческой, то есть осмысленной — «мыслящей» — жизни. Но поскольку достижение этих условий было куплено ценой бесконтрольного расхищения природных богатств и отравления биосферы отходами производства, организованного на рыночных принципах «скорейшей выгоды любой ценой», то одновременно возник соблазн подменить подлинное содержание идей Вернадского и других русских космистов лозунгами «экологизма», «биологизма», «сохранения неизменной природы», «зеленой экономики» и так далее, за которыми на самом деле скрывалось стремление манипулировать потребностями человеческого большинства во имя интересов немногочисленной мировой элиты. Коротко говоря, владельцы транснациональных корпораций и собственники грязных производств, определяющие политику уничтожения биосферы в мировом масштабе ради получения сверхдоходов, попытались снять с себя ответственность за печальные последствия этой политики, занавесив ее разного рода «зелеными движениями» типа Гринпис, «защитников Химкинского леса», «экологических активистов» и прочими вариантами так называемых движений в защиту природы, окрашенных на самом деле не в зеленые, а в оранжевые цвета, и тем самым перевести стрелки на большинство людей, внушив им чувство вины за чужую деструктивную деятельность.

ИА REGNUM: Какие еще аспекты способствовали искажению идей Вернадского?

Установлению мнимой преемственности между Вернадским и концепцией устойчивого развития послужило и то обстоятельство, что академика Никиту Моисеева, одного из авторов теории «универсального (глобального) эволюционизма», созвучной концепции устойчивого развития, еще с 80-х годов XX века стали выдвигать как последователя и даже ученика Вернадского, хотя сам Моисеев признавался, что лишь несколько раз видел Вернадского, когда в молодости работал лаборантом в его институте. Гораздо более серьезным выглядит тот факт, что свои идеи эволюционизма, связанные с идеей допустимости биологической (генетической) модификации человеческого рода, Моисеев в немалой степени развил в общении с Николаем Тимофеевым-Ресовским, крупным теоретиком в области радиационной генетики и одновременно сторонником представлений об ограниченности ресурсов Земли и о необходимости сократить по этой причине ее население до 500 млн человек. При этом особенно устрашающими выглядят до сих пор не опровергнутые подозрения, что Тимофеев-Ресовский, работавший в Германии с середины 20-х годов до 1945 года, то есть в период господства нацистов, был задействован в экспериментах на людях. Кто знает, нет ли у сторонников концепции устойчивого развития в запасе и идеи «зеленого концлагеря» с управляемыми людьми-роботами?

ИА REGNUM: Как реагировать обществу на такие, мягко выражаясь, подмены?

В общем, мы видим, что за неточностью формулировок порой может скрываться серьезная проблема, способная в перспективе, если ее не прояснить, привести к чрезвычайно серьезным, даже плачевным практическим последствиям.

ИА REGNUM: Какой вывод следует из этого сделать?

Надо стремиться к тому, чтобы слова не расходились с делом, и если подобное несоответствие наблюдается, то указывать на него, невзирая на лица. В частности, устанавливая некорректность возведения концепции устойчивого развития к идеям Вернадского.

Или другой пример: губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сделавший упомянутый доклад по проблемам экологии, незадолго до того дал добро на строительство Томинского горно-обогатительного комбината, предназначенного для разработки вреднейших медно-порфировых руд всего в паре десятков километров от Челябинска. Между тем экологическая безопасность подобного проекта далеко не очевидна для большинства его жителей, как, впрочем, и для всего населения Челябинской области, сверх меры перегруженной экологически вредными производствами и к тому же до сих пор так полностью и не преодолевшей последствия радиационной катастрофы 1957 года на комбинате «Маяк». Это значит, что в правоте той или иной точки зрения желательно убеждаться загодя, беспристрастно проверяя ее на достоверность и не дожидаясь результатов, которые приходят нежданно-негаданно согласно старой формуле из Библии «По плодам их узнаете их».