Москва, 9 января, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Российский рубль (USD/RUB) укрепляется под влиянием нескольких факторов, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский. Во-первых, цены на нефть находятся вблизи 18-месячных максимумов и обладают еще потенциалом для роста

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Во-вторых, по его мнению, доллар в настоящий момент ослабевает вдоль всего мирового валютного рынка. Есть некоторая неопределенность в ожидании инаугурации Дональда Трампа. Кроме того. ФРС сигналит участникам валютного рынка, что значительное укрепление доллара может спровоцировать замедление экономического роста и более медленное повышение ставки.

«Однако, это укрепление рубля вряд ли продолжится. Представители Банка России уже давали понять, что 59 — это болевой порог для экономики. Укрепление национальной валюты ниже этой отметки может спровоцировать интервенции со стороны ЦБ с целью поддержания более низкого курса, а также пополнения золотовалютных резервов», — пояснил Валерий Полховский.

«Учитывая, что в плане ослабления рубля ЦБ обладает неограниченным ресурсом, это реально будет охлаждать пыл покупателей российской валюты. Скорее всего, пока закрепится диапазон 59−61 рубль за доллар», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, курс американского доллара 6 января вырос на 17 копеек (+0,29%), до 59,62 рубля, курс евро снизился на 17 копеек (-0,27%), до 62,77 рубля.