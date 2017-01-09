Пекин, 9 января, 2017, 08:39 — ИА Регнум. В Китае успешно прошли испытания самолета с электродвигателем на водородных топливных элементах, сообщает газета «Кэчжи жибао».

Hk.crntt.com Самолет RX1E

Испытания машины прошли в городе Шэньян (провинция Ляонин). В ходе тестового полета самолет поднялся в воздух на высоту 320 метров.

Водородный топливный элемент китайского самолета вырабатывает мощность в 20 кВт. Самолет разработан на базе двухместного электрического самолета RX1E. Ранее тестовые полеты подобных машин проводили США и Германия.