В Китае успешно прошли испытания самолета на водородных топливных элементах
Пекин, 9 января, 2017, 08:39 — ИА Регнум. В Китае успешно прошли испытания самолета с электродвигателем на водородных топливных элементах, сообщает газета «Кэчжи жибао».
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Самолет RX1E
Испытания машины прошли в городе Шэньян (провинция Ляонин). В ходе тестового полета самолет поднялся в воздух на высоту 320 метров.
Водородный топливный элемент китайского самолета вырабатывает мощность в 20 кВт. Самолет разработан на базе двухместного электрического самолета RX1E. Ранее тестовые полеты подобных машин проводили США и Германия.