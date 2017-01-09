Москва, 9 января, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Поставки российской нефти в Белоруссию будут сокращены до четырёх миллионов тонн в первом квартале. Цель Москвы — добиться от Минска погашения долга за газ. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией, пишет газета «Коммерсантъ».

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График поставок нефти в Белоруссию был передан Минэнерго РФ 28 декабря. В нём указаны поставки в сокращённом объёме — четыре миллиона тонн, в то время как ранее планировалось поставить на 500 тысяч тонн больше.

Это решение вызвало в Минске неодобрение, которое было высказано вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу. При сохранении нефтяного экспорта на таком уровне в Белоруссию может быть поставлено не 18 млн тонн, как предполагалось ранее, а лишь 16 млн тонн за весь год.

Издание уточняет, что Минэнерго не прокомментировало эту информацию о снижении поставок белорусской стороне.

Уточняется, что сократив нефтяные поставки, Москва намеревается побудить Минск погасить более $400 миллионов долга за голубое топливо. Белорусская сторона ожидает решение вопроса в течение первого квартала.

Напомним, белорусским министерством антимонопольного регулирования и торговли установлены новые тарифы на транспортировку чёрного золота по своей территории с февраля 2017 года. Тариф повышается с 267,32 до 287,90 рублей за тонну нефти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2016 года белорусские госпредприятия стали оплачивать продукцию дочерней компании «Газпрома» — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» не по контрактной цене, а по цене, которую руководство республики сочло справедливой. В итоге накопился долг в размере $300 миллионов, наличие которого Минск категорически отрицал до тех пор, пока российская сторона в качестве меры воздействия на сократила объёмы поставок нефти.

28 декабря председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко сообщил, что разрешение нефтегазового спора между Москвой и Минском переносится на 2017 год.