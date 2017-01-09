Посёлок городского типа Талая, Магаданская область, 9 января, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Курорт «Талая» в Магаданской области может стать «Северной жемчужиной», но для того, чтобы развить там туризм, недостаточно госресурсов. Заместитель председателя Магаданской областной думы Александр Басанский предлагает передать курорт в частные руки или работать по принципу государственно-частного партнёрства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента. Депутат уверен: развивать туризм на Колыме можно и нужно.

Санаторий-талая.рф Санатории «Талая»

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«В своё время у нас была настоящая «жемчужина», которая сейчас, к сожалению, в запущенном состоянии — это курорт «Талая». Сейчас начали выделять из бюджета региона небольшие средства на восстановление санатория, но, как говорится, «губы накрасили, а ботинки грязные» — корпуса еще долго придётся приводить в порядок», — отметил Александр Басанский.

Перед тем, как передавать курорт в частные руки, нужно решить вопросы электроснабжения, считает депутат. А пока посёлок Талая и одноимённый курорт обеспечивают дизельные станции, что приводит к стоимости киловатта в 24 рубля. «Если протянуть свою линию электропередачи, то и цена значительно уменьшится» — предложил Александр Басанский. По его мнению, только после решения всех проблем в этой сфере можно говорить о модернизации курорта, и тогда «Талая» может стать «Северной жемчужиной».

«Представьте: уникальная целебная вода, лечебные грязи, рестораны, кафе, аквапарк. Кроме того, я бы построил в поселке небольшой аэропорт и организовал «туры выходного дня», — отметил депутат. — До посёлка Талая от Магадана лететь на самолете 22 минуты. Развитие медицинского туризма станет серьезным толчком к привлечению гостей на Колыму. Но параллельно необходимо развивать инфраструктуру, строить гостиницы, создавать комфортные условия для людей, чтобы наши гости не говорили, что потратили зря время и деньги».

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области на базе санатория «Талая» в начале прошлого года собирались сформировать территорию опережающего развития. Этот вопрос обсуждала рабочая группа по подготовке инвестпроектов к III международной Магаданской инвестиционной ярмарке и Восточному экономическому форуму.

«Уникальное место с потрясающим потенциалом. Термальные минеральные источники, редкие по своему составу грязи, красивейшие окрестности, позволяющие организовать здесь горнолыжный комплекс и туристический центр, построить крытый каток, аквапарк», — говорил тогда о «Талой» глава региона Владимир Печёный.

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