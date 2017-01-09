Вашингтон, 9 января, 2017, 07:41 — ИА Регнум. В США компания SpaceX перенесла запуск спутника Iridium NEXT на ракете Falcon 9 из-за плохой погоды, говорится в сообщении в Twitter компании.

Spacex.com Ракета Falcon 9

Запуск ракеты с космодрома Ванденберг перенесен с 9 на 14 января из-за сильных дождей и ветра. Ранее сообщалось, что полеты Falcon 9 будут возобновлены с начала января.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель Falcon 9 взорвалась 1 сентября на стартовом комплексе космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. В результате взрыва никто не пострадал, но ракета и израильский спутник связи стоимостью $200 млн были полностью уничтожены. Израильская компания Space Communication Ltd заявила о намерении потребовать от SpaceX компенсаций.

Согласно предварительным данным, авария произошла из-за образования бреши в системе подачи гелия в резервуар с жидким кислородом на второй ступени ракеты.