Хабаровск, 9 января, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Стаффордширские терьеры-людоеды, неистребимый «Боярышник», «урезанный» общественный транспорт и наркодилер-многостаночник — в обзоре ИА REGNUM.

Sobaki.pro Cтаффордширский терьер

«Собаки покусали? Беременная? Не барыня — сама дойдешь»

Именно такой ответ получила беременная комсомольчанка от диспетчера скорой помощи в ответ на мольбы приехать и спасти ее после нападения двух стаффордширских терьеров, сообщила газета «Молодой дальневосточник XXI век».

Два огромных стаффордширских терьера напали на беременную (7 месяцев) жительницу Комсомольска-на-Амуре прямо во дворе ее собственного дома. Псы нанесли женщине серьезные увечья — рваные раны на ногах, руках, пояснице: несчастная будущая мама как могла защищала живот.

Любой заводчик «стаффов» расскажет: это собаки для специалистов. Сила сжатия челюстей стаффордширского терьера достигает 21 атмосферы. Здесь ему нет равных среди собак. 21 атмосфера — это почти столько же, сколько у тигра. При этом «стаффы» «молчуны»: они не предупреждают о нападении, например, лаем или рычанием, как другие собаки. Пес просто спокойно сидит, полусонно прикрыв глаза. А уже в следующую долю секунды может последовать молниеносный бросок и чудовищные челюсти с силой сжатия в 21 атмосферу сомкнутся на шее или конечностях жертвы.

Впрочем, дело тут вовсе не в том, что стаффордширский терьер плохая собака. Все дело в хозяевах, в воспитании.

По словам соседей пострадавшей, хозяйка «стаффов», не первый месяц терроризирующих жильцов комсомольской многоэтажки, часто выходит во двор в состоянии алкогольного опьянения, с соседями ведет себя крайне агрессивно. Чего уж тут ждать от собак?

Спасать несчастную беременную женщину бросился мужчина — сосед по дому. Собаки нанесли травмы и ему. И ему, так же, как беременной жертве «стаффов», в комсомольской скорой предложили обратиться за помощью к … жене: «Пусть зеленкой помажет».

Жильцы дома утверждают, что псы не впервые набрасываются на людей. Так, в прошлом году они сильно покусали двух мужчин, причем один из них после встречи со стаффами оказался в реанимации. Люди также утверждают, что хозяйка собак, будучи в подпитии, развлекается тем, что натравливает своих псов на прохожих.

Как сообщает издание, «с хозяйкой несколько раз беседовал участковый, но результатов это не дало». Что как минимум странно. Законодательство позволяет штрафовать таких владельцев собак, позволяет в судебном порядке удалить собак из жилой зоны и еще много чего позволяет. Но, видимо, для того, чтобы комсомольский участковый об этом вспомнил, нужно, чтобы псы набросились на него?

Неистребимый «Боярышник»

В Хабаровском крае обнаружено почти 500 аналогов смертоносного «Боярышника», сообщило ИА «Востокмедиа».

Сотрудники Роспотребнадзора изъяли в 82 точках розничной торговли спиртосодержащую продукцию непищевого назначения. Как известно, реализация такой продукции категорически запрещена приказом главного санитарного врача России.

486 единиц сомнительного зелья арестовано. В отношении продавцов составлены протоколы. Продукция отправлена на исследование.

В регионе продолжаются проверки торговой розничной и аптечной сетей на предмет реализации пищевой продукции непищевого назначения.

Хабаровчанам урезали общественный транспорт

Толпы пассажиров в крупных жилых массивах краевой столицы — Березовке и Авиагородке — вынуждены были штурмовать автобусы в первый рабочий день 2017 года, сообщило ИА «Амурмедиа».

Урезанный общественный транспорт в столице Хабаровского края уже в первый рабочий день стал причиной столпотворения, давок на автобусных остановках, вынужденных опозданий на работу, возмущения хабаровчан. В городском управлении транспорта заявили, что никаких жалоб на работу общественного транспорта не поступало. Между тем возмущенные горожане выкладывали фото давок на остановках на городские сайты. Но чиновникам мэрии, видимо, этого недостаточно.

Ранее решением администрации Хабаровска с линии были сняты сразу пять автобусов. В результате оставшиеся автобусы спешащие на работу граждане вынуждены были брать штурмом.

На городских сайтах возмущенные подобной работой мэрии люди предлагают чиновникам самим пересесть с личных и служебных комфортабельных авто на общественный транспорт. «Пусть попробуют побыть поближе к народу», — пишут хабаровчане.

Комсомольской наркомафии перекрыли канал

В городе Юности полицейские задержали гражданина, который длительное время получал наркотики контрабандой из-за границы, сбывал их, а также отмывал незаконно полученные деньги, сообщило ИА «Амурпресс».

Наркодилер оставлял в разных местах города так называемые закладки, его «клиенты» забирали их, получив СМС-сообщения с указанием адреса, а деньги за товар переводили на счет продавца. В отношении «предприимчивого» комсомольчанина возбуждено сразу несколько уголовных дел — за контрабанду, сбыт, хранение наркотиков, а также за отмывание денег.