Москва, 9 января, 2017, 07:29 — ИА Регнум. В 2033 году может быть введен запрет на продажу табачной продукции людям, родившимся в 2015 году и позже. Такое положение содержится в антитабачной концепции, разработанной Минздравом России по поручению его руководителя Вероники Скворцовой и направленной в ряд других федеральных ведомств, пишет 9 января газета «Известия».

Diez.md Знак «Курение запрещено»

Как отмечает издание, концепция государственной политики противодействия потреблению табака рассчитана до 2022 года, а также на дальнейшую перспективу. Главной целью документа является сокращение на 25% к 2025 году потребления табака среди населения России.

В рамках еще более жесткого отношения к курильщикам предлагается ввести полный запрет на курение табака в коммунальных квартирах и на всех видах автомобильного общественного транспорта, включая междугородные и международные маршруты. Также будет запрещено курить на остановках общественного транспорта и в 3 м от них, то же касается входов в торговые комплексы, подземных и надземных пешеходных переходов. Запретят курить и в личном автомобиле в присутствии детей, а также в присутствии тех, кто возражает против этого, даже в том случае, если речь идет о собственной квартире курильщика.

Как поясняет специалист Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Виктор Зыков, запрет на покупку табака людям, которые сейчас являются детьми и не употребляют табачные изделия, призван сохранить их здоровье в будущем. Подобные меры рассматриваются в одном из штатов Австралии, в Шотландии, Сингапуре, Новой Зеландии и в других странах.