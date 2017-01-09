Лос-Анджелес, США, 9 января, 2017, 07:25 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе (США) названы лауреаты 74-й премии «Золотой глобус», семь наград получила комедия «Ла-Ла-Ленд». Церемония, которую называют «основной репетицией» премии «Оскар», прошла в отеле «Беверли-Хилтон».

Goldenglobes.com Церемония вручения премии «Золотой глобус»

Фильм-мюзикл «Ла-Ла Ленд» получил премии за лучший комедийный фильм, лучшую режиссуру, сценарий, песню и музыку. Райан Гослинг и Эмма Стоун стали лучшими актерами, исполнившими мужскую и женскую роли в комедии или мюзикле.

Режиссер Дэмьен Шазелл стал самым молодым режиссёром, получившим «Золотой глобус». Лучшим мультфильмом 2016 года стал «Зверополис» (студия Disney), лучшей зарубежной лентой названа драма Пола Верховена «Она».

Ранее трагикомедийный фильм-мюзикл «Ла-Ла Ленд» американского режиссера Дэмиена Шазелла был признан лучшей картиной 2016 года по версии Critic`s Choice. Кроме того, фильм получил награды за лучший сценарий, монтаж, работу оператора и композитора.

Главных персонажей в музыкальном фильме сыграли Райан Гослинг и Эмма Стоун. В центре сюжета — история джазового пианиста и его возлюбленной. В России премьера «Ла-Ла-Ленда» намечена на 12 января 2017 года.