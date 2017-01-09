Якутск, 9 января, 2017, 07:43 — ИА Регнум. В Якутии продолжаются споры и скандалы вокруг пункта передержки животных. Зоозащитники возмущены тем, что собак там массово усыпляют. Некоторых животных вывозят в Москву на передержку, чтобы спасти, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании информации из соцсетей.

Thedodo.com Пункт передержки животных

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По данным защитников животных, собак усыпляют с одобрения мэрии и главы Якутска Айсена Николаева, и с начала 2017 года возглавить пункт передержки животных должна Валентина Дроздова.

«Мэр в связке с новым директором хотят убить (усыпить всех животных), — цитирует Storm 24 одну из зоозащитниц. — В прошлом году на совершенно другие нужды (а именно стерилизацию и вакцинацию) было выделено порядка 10 млн рублей, в этом, 2017 году выделено еще больше — 16 млн рублей на Якутск. По существующим нормам и положениям животных убивать нельзя, но мэр подводит все удобные и неудобные уловки и отговорки, чтобы продолжать распределять эти средства по карманам задействованных людей. Если и в этом году этот смертельный распил продолжится — то будет совсем не Год экологии, и уже совсем все вразрез с гуманной инициативой Путина».

Вместе с якутскими зоозащитниками спасти собак пытается журналистка из Москвы Марина Ахмедова («Русский репортёр»). «Здоровых животных, поместив в приют, усыпляют через десять дней. Я думаю, Айсен Николаев, что вы сильно оторваны от центра и не слышали призывов президента страны — любить животных, не причинять им страданий. Пишут, что с 10 января в Якутске начнется кровавое месиво. А вы его, Айсен Николаев, не начинайте. Иначе я применю к вам свой талант, опишу месиво в красках, и вы потеряете свое место. Что будет прискорбно. Для вас», — обратилась зоозащитница через соцсети к мэру столицы Якутии. Если животных будут продолжать убивать, она намерена прилететь в Якутск, чтобы разобраться в ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, у общественности республики ещё в 2016 году возникло много вопросов к работе пункта передержки животных, функционирующего на средства из городского бюджета. Зоозащитники возмущены тем, что животных в приюте убивают, и уже не раз находили на территории пункта передержки контейнеры с трупами кошек и собак.

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