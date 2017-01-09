Владивосток, 9 января, 2017, 06:32 — ИА Регнум. В Приморском крае в период новогодних праздников из оборота было изъято свыше 1,7 тысячи бутылок непищевой спиртосодержащей продукции: это и ядовитый «Боярышник», и средство для дезинфекции «Вита-Септ», и другие не менее опасные изделия. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM предоставили в региональном Роспотребнадзоре.

Qefes.net

Читайте также: Число жертв ядовитого «Боярышника» увеличилось до 78 человек

По информации ведомства, с 30 декабря 2016 года по 8 января 2017 года, на 245 предприятиях розничной торговли Приморья были проведены рейды. На территории 10 городов — во Владивостоке, Артёме, Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Дальнегорске, Дальнереченске, Лесозаводске, Партизанске, Спасске-Дальнем — и на территории 6 муниципалитетов — в Анучинском, Красноармейском, Октябрьском, Спасском, Черниговском, Чугуевском районах — изъяли 1 749 непищевой спиртосодержащей продукции. Общий объём запрещённых изделий вроде ядовитых «Боярышника», «Вита-Септ», «Чистый-С», «Целебная сила природы», «Адбион-2» превысил 188 литров.

«К продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции», — добавили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в торговых точках обнаружили парфюмерно-косметическую продукцию без товаро-сопроводительной документации: это лосьоны для лица и одеколоны во флаконах до 100 миллилитров с содержанием спирта в 25% — 60%. Указанная продукция изъята из оборота.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 января, в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области сообщили, что из-за отравления «Боярышником» с метиловым спиртом скончались ещё два человека из ранее поступивших. Они умерли в новогодние праздники. Таким образом, общее количество жертв «Боярышника» увеличилось до 78 человек.