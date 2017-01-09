Иркутск, 9 января, 2017, 05:50 — ИА Регнум. В Иркутске из-за отравления «Боярышником» с метиловым спиртом умерли еще два человека из ранее поступивших. Они скончались в новогодние праздники. Так, общее количество жертв отравления «Боярышником» увеличилось до 78 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

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Отмечается, что сейчас на лечении находятся еще три человека. Один из них в крайне тяжелом состоянии, заявила сотрудник пресс-службы ведомства региона Татьяна Шкурская. Новых отравлений «Боярышником» за новогодние праздники зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUM передавало, что в результате массового отравления концентратом для принятия ванн «Боярышник» пострадали 123 человека. Инцидент произошел 17 декабря. По данным на 31 декабря 2016 года, погибших в результате отравления было 76 человек.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Следственный комитет РФ расследует обстоятельства случившегося.