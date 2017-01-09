Киев, 9 января, 2017, 05:36 — ИА Регнум. В перспективе существует вероятность создания правительства Украины в изгнании, считает бывший украинский премьер-министр, председатель «Комитета спасения Украины» Николай Азаров. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете «Известия».

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Азаров отметил, что благодаря решению московского Дорогомиловского суда, который признал произошедшее в феврале 2014 года в Киеве переворотом, можно будет обратиться в международные инстанции. Экс-премьер подчеркнул, что решение суда имеет очень большое значение.

Политик сообщил, что сейчас комитет намерен обратиться в международные суды, чтобы представить все данные, ранее рассмотренные в Москве, как исходные материалы. Это огромный объем информации, включающий и свидетельские показания, сказал Азаров.

Он выразил надежду на то, что суды Украины все же вынуждены будут рассмотреть его иски из-за серьезного пласта документов, в которых содержатся доказательства правоты политика. Так, если на самой Украине сложатся необходимые обстоятельства и условия, то создание украинского правительства в изгнании вполне реально.

«Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия», — подчеркнул бывший премьер-министр страны.

Напомним, 27 декабря 2016 года Дорогомиловский суд Москвы вынес решение о признании Майдана на Украине зимой 2013−2014 годов, когда погибло более сотни человек, госпереворотом. Таким образом суд удовлетворил иск экс-депутата Верховной Рады Владимира Олейника. Во время судебного процесса удалось допросить высшее украинское руководство, которое было вынуждено оставить свои посты, среди таковых и бывший президент страны Виктор Янукович. В решении суда особо подчеркивается, что поддержка США и ЕС антиконституционного переворота на Украине привела к расколу общества и возникновению вооруженного конфликта.