Якутск, 9 января, 2017, 05:58 — ИА Регнум. Газотурбинные установки ГРЭС-2 в Якутии уже готовят к пробным пускам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, закончить строительство первой очереди электростанции планируется в 3 квартале 2017 года, а пока готовность объекта оценивается в 85%. Ввод ГРЭС-2 в эксплуатацию также планируется в этом году.

Rushydro.ru Строительство ГРЭС-2 в Якутии

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Перенос сроков запуска электростанции власти республики объясняют тем, что объект крупный, капиталоемкий и технически сложный, на его строительстве задействовано много субподрядных организаций и поставщиков оборудования.

Продолжается также в республике строительство ВЛ-220 кВ Нерюнгринская ГРЭС — Нижний Куранах — Томмот — Майя с подстанциями 220 кВ «Томмот» и «Майя» (завершить намерены в 2017 году), а также 3 и 4 пусковых комплексов ВЛ-220 кВ «Мирный-Сунтар-Нюрба».

Как сообщало ИА REGNUM, изначально завершение строительства первой очереди ГРЭС-2 в Якутии было запланировано на декабрь 2015 года. По информации Счётной палаты РФ, корректировки графика не только сдвинули сдачу объекта на 2017 год, но и создали риски увеличения его стоимости. Ответственность за эти проблемы ведомство возлагает на генподрядчика проекта — компанию «Русгидро», отмечая низкое качество её управления строительными объектами.