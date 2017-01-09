Владивосток, 9 января, 2017, 05:15 — ИА Регнум. В Приморье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки героина из Средней Азии. Как сообщили в краевом УМВД России, по подозрению в сбыте наркотических веществ задержана семейная пара из поселка Екатериновка, а также два жителя Находки. Все они являются уроженцами Средней Азии.

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Все задержанные арестованы. Им грозит наказание в виде до пяти лет тюремного заключения.

В сообщении ведомства отмечается, что на местах проживания подозреваемых полицейские изъяли наркотики, весы для взвешивания, банковские карты, мобильные телефоны и более ста тысяч рублей. Согласно результатам экспертизы, изъятым веществом оказался героин.

В связи с этим возбуждено уголовное дело о незаконном производстве наркотиков, их сбыте и передачи в другие регионы в значительном размере.

Напомним, что в начале декабря 2016 года в Калининградской области сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков (ОБКН) не допустили попытку организации канала поставки в Россию из Германии героина, метадона и марихуаны через автомобильный пункт пропуска Мамоново-2. Отмечалось, что наркотические вещества были найдены у водителя и пассажира иномарки с немецкими номерами.