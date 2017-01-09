Москва, 9 января, 2017, 04:23 — ИА Регнум. В результате пожара в жилом доме в подмосковном Одинцово число пострадавших увеличилось до 11 человек. Ранее сообщалось о шести пострадавших. Об этом заявили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России.

Огонь

Как сказал представитель регионального центра, в больницу были доставлены в общей сложности 11 человек. Шест из них дети. Согласно предварительной информации, они отравились продуктами горения, отметили в пресс-службе центра МЧС.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово по адресу: Можайское шоссе, дом 108 произошел пожар. Горела квартира на третьем этаже многоэтажного дома. Спасателям удалось эвакуировать 10 человек из горящего здания.

Инцидент произошел вечером в 20:00 по московскому времени. Пожарные смогли полностью ликвидировать возгорание к полуночи.