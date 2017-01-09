Якутск, 9 января, 2017, 04:09 — ИА Регнум. Положительная динамика добычи угля, нефти, производства и распределения электроэнергии, а также увеличение объёма строительных работ и платных услуг населению привели к подъёму реального ВРП Якутии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, по итогам 2016 года рост регионального валового продукта составит 1,9%, и на это в первую очередь повлияло ожидаемое увеличение индекса промышленного производства.

ЛЭП

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Угля в Якутии в прошлом году добыли на 10,9% больше, чем в 2015-ом, нефти — на 6,6%, объёмы производства, передачи и распределения электроэнергии выросли на 1,4%. Кроме того, на 23,7% увеличился за 2016 год приток инвестиций в основной капитал Якутии. Рост показателя связан с разработкой Талаканского, Алинского, Среднетюнгского, Отраднинского, Центрального нефтяного блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского месторождений.

В свою очередь рост инвестиционной активности положительно влияет на строительный сектор, отметили в пресс-службе правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению кандидата экономических наук, директора ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрия Данилова, Якутию кризисные явления практически обошли стороной. Эксперт пояснял: «Так как в рублёвом исчислении экспортная продукция значительно подорожала, естественно, налоговые поступления в бюджет региона, в основном за счёт алмазодобывающих предприятий, также увеличились. Республика в очередной раз показывает экономический рост по показателям ВРП и промышленной продукции». Однако негативные экономические процессы в полной мере коснулись населения региона, отмечал экономист.