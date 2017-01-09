Каракас, 9 января, 2017, 03:48 — ИА Регнум. В Венесуэле повысили минимальный уровень зарплат на фоне растущей инфляции. Об этом в воскресенье, 8 января, объявил глава государства Николас Мадуро. Соответствующее заявление венесуэльский лидер сделал в ходе своей еженедельной программы «В контакте с Мадуро».

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Глава южноамериканской страны объявил о 50-процентоном повышении доходов. То есть с января 2017 года пенсии и минимальные зарплаты будут в размере 40 638 боливаров. Также с учетом того, что покупка основной продуктовой корзины составляет 63 720 боливаров, то минимальный составной доход достигнет 104 358 боливаров, сказал Мадуро.

Он добавил, что если сравнить минимальную оплату труда января 2017 года с январем 2016 года, то этот показатель вырос в Венесуэле на 536%. В то же время уровень инфляции в стране по итогам минувшего года может составить более 700%, а падение ВВП — порядка 10%, свидетельствуют прогнозы Международного валютного фонда.

Напомним, что сегодня в Венесуэле в ходу несколько курсов боливара к американскому доллару. Официальный фиксированный курс боливара DIPRO составляет 10 боливаров за доллар, то есть остается без изменений. В курс в дополнительной системе обмена DICOM составляет 678 боливара.

Однако, как передает Globovision, сегодня на «черном рынке» курс доллара достигает 3,3 тыс. боливаров, что очень далеко от показателей официального валютного рынка. Согласно этому курсу, минимальная зарплата равна примерно 31$.