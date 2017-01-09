Тбилиси, 9 января, 2017, 03:17 — ИА Регнум. Сегодня, 9 января, в Грузию с официальным визитом вместе с супругой прибыл президент Израиля Реувен Ривлин. Рабочая поездка продлится два дня. Ривлин прибыл по приглашению президента республики Георгия Маргвелашвили. Об этом информирует пресс-служба грузинского главы государства.

Davar1.co.il Реувен Ривлин

В ходе визита израильского лидера в Тбилиси запланированы встреча с Маргвелашвили и с премьер-министром Георгием Квирикашвили, а также со спикером парламента Ираклием Кобахидзе.

Советник грузинского президента по вопросам международных отношений Тенгиз Пхаладзе заявил, что визит главы Израиля в Грузию — «это очень важное событие» в истории обеих стран. В 2017 году отмечается 25-летие грузино-израильских дипломатических отношений.

«Особо важно реализовать существующий потенциал двусторонних отношений», — Пхаладзе.

Это первый визит израильского лидера в Грузию в истории двух стран, отмечал ранее посол Израиля в Грузии Шаптай Цур. Он говорил, что эта поездка призвана содействовать расширению и углублению дружественных отношений между двумя странами.