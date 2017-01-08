Хьюстон, США, 9 января, 2017, 02:56 — ИА Регнум. Проигнорировав протесты Китая, губернатор Техаса Грег Эббот и сенатор Тед Круз встретились с лидером тайваньской администрации Цай Инвэнь. Переговоры состоялись в воскресенье, 8 января, в Хьюстоне. Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Globustur.spb.ru Тайбэй. Тайвань

Круз заявил, что КНР должна понять, что США сами принимают решения о встречах с гостями. Сенатор отметил, что речь идет не о Китае, а о Тайване, союзнике, которого Вашингтон по закону должен защищать.

Издание пишет, что факт встречи американских высокопоставленных лиц с главой Тайваня, по сути, не беспрецендентен. Однако это все же может вызвать повышенное внимание Пекина, который ранее говорил о нежелательности встречи с Цай Инвэнь.

Сенатор от штата Техас также подчеркнул, что в ходе встречи они обсудили возможность повышения уровня отношений между США и Тайванем. Это касается и продаж оружия, и дипломатического обмена, и экономических отношений. При этом Тед Круз отметил, что продолжение экономического сотрудничества между странами должно стать приоритетом, он также привел пример удачного расширения доступа техасских фермеров на рынок Тайваня.

Напомним, что ранее китайское министерство иностранных дел выразило надежду на то, что Вашингтон не позволит Цай Инвэнь транзитом через американскую территорию попасть в страны Латинской Америки. Туда в январе запланирована поездка главы тайваньской администрации. Пекин также надеется на то, что США будут поддерживать мир и стабильность по обе стороны Тайваньского пролива.

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