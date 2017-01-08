Дамаск, 9 января, 2017, 01:43 — ИА Регнум. В Сирии наступил решающий этап войны, и правительство САР уверенно продвигается к победе над террористами. Об этом сирийский президент Башар Асад заявил в интервью ряду французских СМИ, сообщает агентство AFP.

Syria.mil.ru ВКС РФ в Сирии

Асад подчеркнул, что сейчас в Сирии настал решающий этап войны, и войска — на пути к победе. Победа эта наступит, когда будут уничтожены все террористы, заявил сирийский лидер.

Он также отметил, что один из главных вопросов сейчас заключается в том, как освободить гражданских от гнета террористов. Потому как правительство САР не может допустить, чтобы мирное население оставалось под властью боевиков. Башар Асад подчеркнул, что гнет террористов в отношении гражданского населения сопровождается такими зверствами как казни и отрубание голов. Этого не может позволить сирийское государство.

«Поэтому необходимо добиться освобождения людей, хотя за это подчас приходится дорого расплачиваться. Но в конечном счете люди будут освобождены от нахождения под властью террористов», — пообещал Асад.

Как ранее сообщалось, один из трех депутатов Национального собрания Франции, группа которых побывала в Сирии, Дамаске, Тьерри Мариани заявил агентству AFP, что президент САР с оптимизмом рассматривает перспективы проведения в Астане переговоров по урегулированию сирийского конфликта. Мариани отметил, что в ходе долгой беседы Асад сказал, что возлагает большие надежды на предстоящие переговоры в Астане, организованные Россией, Ираном и Турцией.