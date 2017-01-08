Вашингтон, 9 января, 2017, 01:18 — ИА Регнум. Уходящий президент США Барак Обама заявил, что не недооценивал российского лидера Владимира Путина. Об этом Обама сказал в интервью телеканалу ABC News в связи с якобы вмешательством России в президентские выборы в США.

Whitehouse.gov Барак Обама

Так, комментируя точность информации в докладе американской разведки, глава США сказал, что в этот раз у спецслужб имеется высокая уверенность в том, что российские хакеры совершили кибератаки, Обама отметил, что видел «некоторые источники и информацию», которые лежат в основе доклада.

«Я полностью поддерживаю этот доклад», — заявил американский лидер.

В ответ на это журналист телеканала вспомнил слова Обамы от 2012 года, когда он во время президентских дебатов с республиканцем Миттом Ромни сказал, что Россия не является первой геостратегической угрозой для США. В свою очередь, Барак Обама согласился с этим.

Американский лидер признался, что был прав в своей оценке Путина. Однако Обама сказал, что недооценил то, в какой мере в новом информационном веке дезинформация и кибервзломы имеют влияние на американские открытые общества, американские открытые системы. Теперь «вмешательства» будут проанализированы, на основе чего будет составлен доклад, подчеркнул глава США. Он также обвинил Россию в том, что «со стороны Путина» происходили долгое время подобные инциденты и в европейских странах, граничащих с Россией.

Напомним, что в пятницу. 6 января, в интервью телеканалу ABC News Барак Обама сообщил, что граждане США склонны больше доверять мнению президента России, чем мнению представителей американских демократов. Такая сложившаяся ситуация не может не вызывать беспокойства, считает уходящий хозяин Белого дома.