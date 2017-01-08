Каракас, 9 января, 2017, 00:54 — ИА Регнум. Николас Мадуро заявил о создании Специальной команды «Антишок», которой будет «делегирована борьба против государственного переворота». Новое спецподразделение будет обеспечивать защиту мира и конституционного порядка в стране, сообщает La Radio del Sur.

Twitter.comNicolasMaduro Николас Мадуро. Демонстрация

Боевую готовность вооруженных сил Венесуэлы проверят в ходе военных учений, которые начнутся 14 января с.г.

Национальная ассамблея Венесуэлы в ближайшее время примет декларацию об отстранении от должности президента Николаса Мадуро, сообщало ранее ИА REGNUM. В свою очередь, Николас Мадуро обратился к вооруженным силам страны и призвал их встать на защиту законности, сообщает TeleSur.

Отметим, что новый глава парламента Хулио Борхес во время принятия присяги призвал вооруженные силы страны игнорировать распоряжения президента Мадуро.