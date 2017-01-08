Мадрид, 9 января, 2017, 00:38 — ИА Регнум. 8 января в Кастельоне на стадионе «Эль-Мадригал» был разыгран матч 17-го тура Испанской Премьер-лиги (BBVA) между командами «Вильярреал» и «Барселона».Матч закончился со счетом 1:1.

Quora.com Лионель Месси

«Желтая субмарина» идет на 5-м месте, имея 29 очков после 16-ти туров. Ключевым игроком является итальянский нападающий Никола Сансоне, отметившийся 6-ю голами и 3-мя ассистами. За последние пять матчей команда одержала 3 победы, 1 раз сыграла вничью.

«Сине-гранатовые» идут на 3-м месте с 34-мя очками, отставая от «Реала» на 6 очков. Ключевой игрок команды — аргентинский нападающий Лионель Месси, забивший 12 голов и отдавший 4 голевые передачи. За последние пять матчей команда одержала 4 победы и 1 раз проиграла.

На 49-й минуте матча контратака «Вильярреала» — бразильский форвард Алешандре Пато выдал разрезающую передачу на Никола Сансоне, и тот «бильярдным ударом» закатил мяч в дальний угол ворот — 1:0.

«Барселона» очень много владела мячом, но ничего не смогла сделать.

И только на 90-й минуте аргентинский нападающий Лионель Месси спас очко для каталонцев аккуратным ударом со штрафного (24 метра от ворот).

На данный момент «желтая субмарина» осталась на чистом 5-месте, набрав 30 очков после 17-го тура BBVA.

«Барселона» оступилась, и теперь у «Реала» есть шанс оторваться аж на 8 очков.

Составы на матч:

«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Мусаччо, Руис Коста, Сантос, Тригерос, Сориано, Сориано, Пато, Сансоне.

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Маскерано, Динь, Роберто, Бускетс, Иньеста, Гомеш, Месси, Суарес, Неймар.

Главный арбитр матча: Игнасио Иглесиас Вальянуэва.

Голы: Сансоне 49 — 1:0, Месси 90 — 1:1.