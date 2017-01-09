Архангельск, 9 января, 2017, 08:42 — ИА Регнум. 2017 год объявлен годом экологии и годом особо охраняемых природных территорий. Его проведение должно привлечь внимания общества к вопросам экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.

Keyword-suggestions.com Арктика

В преддверии старта экологических мероприятий корреспондент ИА REGNUM встретился с директором национального парка «Русская Арктика» Александром Кириловым. Ежегодно парк посещают туристы из многих стран мира. В 2016 году территорию ООПТ посетили 954 туристов. В 2015 году парк принял 1225 посетителей, в 2014 году — 738 туристов.

Юлия Петрова Атомный ледокол 50 лет Победы в бухте Теплица, остров Рудольфа

ИА REGNUM На Днях Арктики в Москве обсуждался вопрос увеличения туристического потока в Арктику. Как вы считаете, какие меры необходимо принять для этого?

Александр Кирилов: — Для увеличения количества туристов, посещающих Арктику, необходимо предпринять меры по упрощению визовых процедур, а также упрощению процедуры получения разрешений на заход иностранных круизных судов в территориальные воды РФ. В данном случае речь идет об островных территориях Арктики, которые находятся под управлением ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика». Возможно, для материковых территорий необходимо принять дополнительные меры.

Николай Гернет Белый медведь

ИА REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сказал, что рост туристов может быть семикратный. Насколько такие прогнозы реальны?

— Рост турпотока зависит от различных факторов. Если в течение ближайших двух лет пограничный пункт пропуска для судов на о. Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа заработает в штатном режиме, тогда можно ожидать увеличения туристического потока до 2−3 тысяч человек в среднесрочной перспективе (3−5 лет.) В долгосрочной перспективе возможно увеличение количества посетителей до 7 тыс. человек, однако, здесь потребуется принятие мер, о которых я упоминал ранее.

ИА REGNUM Готова ли инфраструктура ЗФИ принять большое количество туристов?

— Одной из особенностей развития туризма на архипелаге ЗФИ является то, что развитие получил экспедиционный круизный туризм. Поэтому создание на архипелаге инфраструктуры для приема и размещения туристов на данный момент не требуется, так как вся инфраструктура для комфортного пребывания туристов есть на экспедиционных круизных судах. Но для того, чтобы большее число посетителей не нанесло ущерба хрупкой арктической природе, сотрудниками Парка ежегодно проводятся работы по обустройству экологических троп в популярных у туристов местах высадок. Тропы, выполненные из природных материалов — камня и дерева, грамотно вписываются в ландшафт. Кроме того, для туроператоров разработаны локальные планы управления — регламенты, описывающие наиболее популярные и зрелищные точки посещения на архипелаге Земля Франца — Иосифа (например, остров Чампа, остров Белл, бухта Тихая острова Гукера и др.), и предписывающие правила высадки с указанием мест, направления передвижения туристов, правила их поведения в отношении объектов живой и неживой природы.

Николай Гернет Круизное судно Bremen на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

ИА REGNUM Сколько сейчас одновременно может принять парк туристов?

— На данный вопрос невозможно ответить точно, так как мы не занимаемся размещением и приемом посетителей. В высокоширотной Арктике довольно короткий туристический сезон, с июня по сентябрь, и количество посетителей зависит от количества судов, приходящих на нашу территорию. При этом на архипелагах может находиться одновременно несколько судов, но туроператоры сами договариваются между собой о том, чтобы не пересекаться в одних и тех же точках посещения. Сотрудники Парка сопровождают круизные суда, контролируя соблюдение природоохранного законодательства и обеспечивая лекционное сопровождение.

ИА REGNUM Как идут переговоры по использованию взлетно-посадочной полосы для гражданских целей на арктических островах?

— ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» принимает участие в переговорах по использованию взлетно-посадочной полосы, но здесь следует отметить, что объект принадлежит Минобороны России, следовательно, решение будет приниматься на федеральном уровне. Использование ВПП в гражданских целях может быть разрешено, либо запрещено владельцем полосы или по решению правительства РФ.

Николай Гернет Туристы у ледника. Бухта Теплиц Остров Рудольфа Земля Франца-Иосифа

Напомним, что ранее как сообщало ИА REGNUM, было решено провести международный арктический форум «Арктика — территория диалога» в марте 2017 года в Архангельске. Темой его станет пребывание человека в Арктике, планируется, что речь на нем пойдет и об арктическом туризме.