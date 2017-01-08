Вашингтон, 8 января, 2017, 21:22 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп должен «принять меры» против Российской Федерации (РФ) в связи с выводами американских разведслужб о том, что Москва якобы предпринимала шаги с целью повлиять на результат ноябрьских президентских выборов в США. Об этом, как передает «Голос Америки», заявили республиканские сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн, выступая в программе «Встреча с прессой» на телеканале NBC.

MIH83 Дональд Трамп

«Через пару недель Дональд Трамп станет защитником свободного мира и демократии, — отметил Грэм. — Вы (Трамп) должны дать понять всем американцам — республиканцам и демократам, — что вы заставите РФ заплатить за попытки вмешательства».

Оба сенатора также заявили, что спецслужбы США представили убедительные доказательства того, что власти РФ якобы пытались повлиять на выборы в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января информационный портал WikiLeaks высмеял опубликованный доклад спецслужб США о якобы имевшем место вмешательстве РФ в выборы американского президента.

Разоблачительный ресурс указывает, что в рассекреченном докладе о «российских хакерских атаках» есть примечательная оговорка, согласно которой его составили на основе телепередач и твитов.

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