Тегеран, 8 января, 2017, 21:04 — ИА Регнум. 8 января в возрасте 82 лет в Иране от сердечного приступа скончался влиятельный политический деятель, четвертый президент исламской республики (1989−1997 гг.) Али Акбар Хашеми Рафсанджани. Он сыграл важную роль в борьбе с шахским режимом и был одним из верных помощников лидера исламской революции имама Рухоллы Хомейни.

Али Акбар Хашеми Рафсанджани

Смерть Рафсанджани — невосполнимая потеря для Ирана. Похороны политика пройдут 10 января в Тегеране.

С 1980 по 1989 годы Рафсанджани занимал должность председателя Меджлиса (парламента) Ирана. В период ирано-иракской войны он фактически исполнял обязанности главнокомандующего армии исламской республики. Его президентство пришлось на сложный этап в международных отношениях: распад СССР, формирование нового баланса сил на Ближнем Востоке и трансформация мировой политической системы. Перед ним стояла задача восстановления национальной экономики, позиций Ирана на международной арене, а также переустройство жизни иранского народа к мирному развитию. Критики покойного президента указывают на его либеральный подход в экономике и выстраивании отношений с Западом, в частности, с США.

Рафсанджани на протяжении 20 лет (с 1997 г.) возглавлял Совет по определению политической целесообразности — совещательным орган при верховном лидере Ирана, в состав которого входит 28 человек. Духовный лидер назначает постоянных и временных членов Совета. В обязанности этого политического института входит разрешение спорных политических вопросов, а также разрешение конфликтных ситуаций между Советом стражей конституции и Меджлисом Ирана. Помимо разрешения возникающих в процессе принятия законов разногласий, Совет целесообразности наделен конституционным правом определения (совместного с рахбаром) основных направлений политики страны, является совещательным органом при президенте и одним из самых влиятельных институтов власти в Иране.

В 2013 г. поддержка Рафсанджани стала одним из главных факторов победы Хасана Рухани на президентских выборах. Поэтому не исключено, что смерть покровителя в значительной степени ослабит позиции действующего иранского президента на предстоящих выборах в мае 2017 года. Кроме того, уход из жизни государственного деятеля подобного уровня рискует нарушить баланс в политической системе исламской республики.