Тверь, 8 января, 2017, 20:48 — ИА Регнум. Член тверского отделения партии «Яблоко» покончил жизнь самоубийством. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, тело мужчины 1992 года рождения было обнаружено в квартире на улице Софьи Перовской 7 января.

Эдуард Мане. Самоубийство. 1880

«По данному факту Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в СКР.

Для установления точной причины смерти мужчины назначена экспертиза.

Как сообщил Tverigrad.ru, 24-летний Алексей Доманов жил в квартире вместе с бабушкой. Накануне он заперся в своей комнате. Его бабушка, не достучавшись, позвонила родителям, которые вскрыли дверь и обнаружили тело.

Соболезнования в связи со смертью Алексея Доманова выразили соратники по партии — они размещены на сайте «Яблока».