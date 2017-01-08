Прага, 8 января, 2017, 20:46 — ИА Регнум. Чехия может стать следующей целью террористов. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент страны Милош Земан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

По его словам, вероятность теракта в республике сохраняется, поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать мерами безопасности.

«Речь не идет о том, будем ли мы объектом террористической атаки, а о том, когда это произойдет, — отметил глава государства. — Именно поэтому я постоянно стараюсь рекомендовать ввести профилактические меры».

Также Земан выразил свою позицию по отношению к размещению на территории ЕС многочисленных беженцев-мусульман. По его словам, мигранты не желают интегрироваться в европейское общество, отвергают культуру и христианские традиции, стремятся создавать закрытие исламские общины.