«Челси» вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Лондон, 8 января, 2017, 20:25 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» на своем поле переиграл «Питерборо Юнайтед» в матче 1/32 финала Кубка Англии и вышел в следующую стадию турнира. Встреча, прошедшая 8 января на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счетом 4:1.
ФК «Челси»
В составе победителей голевыми действиями отметились Педро Родригес (дубль), Виллиан и Миши Батшуайи. У гостей мяч забил Том Николс.
Соперник лондонского клуба по 1/16 финала пока неизвестен.
Кубок Англии. 1/32 финала
«Челси» (Лондон) — «Питерборо Юнайтед» (Питерборо) — 4:1.
Читайте также: «Тоттенхэм» остановил победное шествие «Челси»