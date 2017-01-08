Лондон, 8 января, 2017, 20:25 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» на своем поле переиграл «Питерборо Юнайтед» в матче 1/32 финала Кубка Англии и вышел в следующую стадию турнира. Встреча, прошедшая 8 января на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счетом 4:1.

ФК «Челси»

В составе победителей голевыми действиями отметились Педро Родригес (дубль), Виллиан и Миши Батшуайи. У гостей мяч забил Том Николс.

Соперник лондонского клуба по 1/16 финала пока неизвестен.

Кубок Англии. 1/32 финала

«Челси» (Лондон) — «Питерборо Юнайтед» (Питерборо) — 4:1.

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