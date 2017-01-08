Дамаск, 8 января, 2017, 18:58 — ИА Регнум. В Сирии за сутки зарегистрировали 24 нарушения режима тишины. Об этом говорится в воскресенье, 8 января, в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, размещенном на сайте Минобороны России.

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«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения за сутки зафиксировано 6 нарушений, из них в провинциях: Латакия — 3, Хама — 2, Алеппо — 1», — говорится в сообщении.

При этом в сообщении отмечается, что турецкой частью представительства было зафиксировано 18 нарушений. Специалисты зафиксировали нарушения в провинциях: Дамаск — 4, Хама — 4, Идлиб — 4, Алеппо — 3, Хомс — 2, Деръаа — 1.

Россия и Турция проводят разбирательства по всем зафиксированным фактам нарушений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перемирие в Сирии было объявлено с часа ночи 30 декабря 2016 г.

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