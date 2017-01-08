Генуя, Италия, 8 января, 2017, 18:56 — ИА Регнум. 8 января на стадионе «Луиджи Феррарис» был разыгран матч 19-го тура Итальянской Серии А между командами «Дженоа» и «Рома». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «волков».

Chaspik.spb.ru Гол

Команда из Генуи находится на 12-м месте после 18-ти туров лиги, набрав 23 очка — ей необходимо набирать очки, так как от зоны вылета её отделяет 6 очков. «Римляне» должны были победить, чтобы сократить отставание от «Ювентуса» до 1 очка.

На 36-й минуте матча итальянский защитник «Дженоа» Армандо Иццо неудачно сыграл и срезал удар Бруну Переса в свои ворота — 0:1.

На данный момент «Рома» занимает 2-е место, имея в своем активе 41 очко после 19-ти туров. «Дженоа» осталась на 12-м месте с 23-мя очками.

Составы на матч:

«Дженоа»: Луманна, Муньос, Нинкович, Бурдиссо, Иццо, Лаксальт, Кофи, Ринкон, Лазович, Окампос, Симеоне.

«Рома»: Щенсны, Фацио, Сала, Вермаленн, Рюдигер, Эмерсон, Стротман, Наингголан, Бруну Перес, Эль-Шаарави, Джеко.

Главный арбитр матча: Никола Риццоли.

Голы: Иццо (авг) 36 — 0:1.