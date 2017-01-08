Лондон, 8 января, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Утверждения о том, что правительство Великобритании якобы не имеет четкой позиции относительно переговоров с ЕС по вопросу о выходе из союза, не соответствуют действительности. Об этом, как передает ВВС, сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, комментируя высказывания бывшего представителя Британии в ЕС Айвана Роджерса.

Russavia Тереза Мэй

По ее словам, Лондон планирует заключить взаимовыгодное соглашение с Евросоюзом, которое позволит Великобритании сохранять контроль над иммиграцией, а также сохранять «тесные экономические связи» с Брюсселем.

По предварительным данным, переговоры Лондона и Брюсселя по процедуре выхода начнутся в апреле 2017 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2016 г. в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом в 52% одержали сторонники выхода из Евросоюза.

После объявления результатов референдума премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.

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