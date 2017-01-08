Ливерпуль, Великобритания, 8 января, 2017, 18:32 — ИА Регнум. 8 января в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» вместимостью в 54 тыс. человек был разыгран матч 1/32 финала ФА Кубка между командами «Ливерпуль» и «Плимут Аргайл». Матч завершился со счетом 0:0.

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В этом кубковом матче тренер «мерсисайдцев» выставил состав, полностью состоящий из игроков молодежи и ротации. Ключевым игроком ротации является бельгийский нападающий, воспитанник французского «Лилля» Дивок Ориги. Игрок обладает отличной скоростью и силой удара. Этот универсальный нападающий забил уже 9 голов за 29 матчей во всех соревнованиях.

«Пилигримы» сейчас находятся в турнире «Sky Bet Leage Two EFL» — это третий по силе дивизион Англии. Сейчас эта команда идет на 2-м месте, имея в своем активе 48 очков после 24-х туров.

Первый тайм выдался безголевым, хотя «Ливерпуль» имел подавляющее территориальное преимущество (85% на 15%).

Во втором тайме было очень немного моментов из-за того, что «Плимут» сел в «автобус».

Теперь «Ливерпуль» ждет переигровка на выезде в Плимуте.

Составы команд:

«Ливерпуль»: Кариус, Морено, Гомес, Стюарт, Арнольд, Лейва, Эжариа, Джан, Ожо, Ориги, Вудберн.

«Плитмут Аргайл»: Маккормик, Миллер, Паррингтон, Сонго’О, Брэдли, Трелкелд, Фокс, Кери, Слью, Джервис, Гарита.

Арбитры матча: Пол Тирни, Стюарт Барт, Дэйв Брайан, Андре Марринер.