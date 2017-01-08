Москва, 8 января, 2017, 18:25 — ИА Регнум. Российские скелетонисты Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына и Александр Третьяков выступят на чемпионате Европы, который пройдет 9−15 января 2017 г. в немецком Винтерберге. Об этом заявил президент Федерации бобслея России Александр Зубков агентству «Р-Спорт».

Василий Пономарев Александр Зубков

«Будем выступать в полном составе, — сказал Зубков. — Безусловно, это очень мощное усиление для нашей команды — они готовы к турниру и очень ждали этого положительного решения».

При этом президент Федерации бобслея России добавил, что спортсмены ни в чем не виновны и с них сняты все ограничения.

Напомним, 8 января Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о снятии временного отстранения с Орловой, Третьякова, Никитиной и Потылицыной.